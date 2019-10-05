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العلاقة الزوجية.. 5 علامات تدل على "مشكلات خطيرة"

5
OCTOBER
2019
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الزواج رحلة طويلة، تعتريها مراحل سعادة، لكنها لا تخلو من المطبات، والأزواج المحظوظون هم من يتمكنوا من اجتياز عقبات الحياة سويا قبل أن تصل الأمور إلى ما لا تحمده عقباها.
 
وهناك علامات على طريق الزواج تمكن الأزواج من معرفة ما إذا كانا يسيران على السكة الصحيحة أم لا.
 
ونستعرض هنا أبرز 5 علامات تدل على أن قاطرة الزواج لا تسير في الطريق الصحيح.
 
الإساءة الجسدية والعاطفية
 
تفضل كثير من النساء الصمت في حال تعرضت للإساءة الجسدية أو العاطفية من زوجها في ومحاولة للتستر، كما يتعرض بعض الأزواج للتعنيف من زوجاتهم، وهذا مؤشر على أن العلاقة تحتاج إلى تصحيح.
 
النظر للآخر كعدو
 
إذا أدرك أحد الزوجين أنه ينظر إلى الآخر على أنه عدو، لأي سبب كان، فهذه ليست علامة جيدة في الحياة الزوجية. فالحياة الزوجية لا بد أن تكون مبنية على العمل الجماعي بين الزوجين.
 
التوقف عن الكلام
 
عندما يفقد الزوجان التواصل بينهما، وتقل مساحة الحوار اليومية، وكذلك عندما لا يسمع أي من الطرفين للآخر، فهذه مؤشرات خطيرة على أن العلاقة بينهما لا تسير في الاتجاه الصحيح.
 
 عدم التصدي للمشكلات
 
حل المشكلات بين الزوجين لا يكون بتجاهلها، لأن تراكم الاستياء من عدم حل المشكلات قد ينفجر في وقت ما مستقبلا، عندها تكون العواقب وخيمة. لذا، ينصح التعامل مع المشكلات الزوجية أولا بأولا.   
 
الرغبة في الانفراد بالنفس
 
يتجنب بعض الأزواج بعد فترة من الزواج المكوث في مكان واحد مع الشريك. فإذا كنت تنام في غرف منفصلة أو تعيش حياة منفصلة تماما، فهذا يدل على أن هناك مشكلات خطيرة في العلاقة الزوجية.
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