تأهب أمني في الولايات المتحدة مع بدء عرض "الجوكر"

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تأهبت الشرطة في مدن أمريكية كبيرة مع بدء عرض فيلم "الجوكر" في دور العرض، بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات، ما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف.

ويجسّد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، فيما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري، لكنه مرعب، حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012، أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (ذا دارك نايت رايزز). وعبّرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

وأظهر مقطع مصور أفراد أمن يرتادون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار عرض تعرض فيلم الجوكر في مهرجان نيويورك السينمائي، حيث تم تفتيش حقائب الجمهور، كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية.

وذكرت الشرطة في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو، في بيان، أنه ليس لديها علم بتهديدات معينة، لكنها تنشر قوات إضافية أو تراقب عن كثب دور السينما التي تعرض الفيلم.

وذكر موقع ديدلاين المعني بأخبار هوليوود، نقلا عن مسؤول في إنفاذ القانون في نيويورك لم يذكر اسمه، أن رجال شرطة بملابس مدنية سينتشرون داخل بعض دور العرض في المدينة. ولم يتسن التأكد من صحة ذلك من دائرة شرطة نيويورك.

وحظرت اثنان من سلاسل دور العرض الأمريكية، هما لاند مارك وإيه.إم.سي، دخول المتفرجين الذين يرتادون أزياء وأقنعة أثناء عرض الفيلم، بينما نبهت مجموعة ألامو درافتهاوس لدور العرض الآباء إلى ضرورة عدم اصطحاب الأطفال أثناء مشاهدة الفيلم.