السعودية تدرس وقفا لإطلاق النار في اليمن

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قالت وكالة رويترز ان السعودية تدرس وقف إطلاق النار باليمن ، لتنهي العدوان المدمر الذي شوه سمعة الرياض.





وعرضت انصار الله قبل أسبوعين التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا فعل تحالف العدوان بقيادة الرياض والمدعوم من الغرب الشيء نفسه كخطوة نحو المصالحة الوطنية الشاملة ما قال قائد انصار الله عبد الملك الحوثي.

ولم تقبل السعودية عرض انصار الله أو ترفضه. لكن الرياض رحبت هذا الأسبوع بالخطوة وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية ومصدران مطلعان آخران لرويترز إن المملكة تدرس بجدية شكلا من أشكال وقف إطلاق النار.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم الخميس على تويتر إن المملكة تنظر إلى هدنة انصار الله بإيجابية مكررا تعليقات سابقة هذا الأسبوع لولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وقال بن سلمان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن اقتراح انصارالله يمثل خطوة إيجابية نحو حوار سياسي أكثر جدية.