أوبر تشغّل هيلكوبتر.. طريقك للمطار يمر عبر الجو

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تتجه شركة "أوبر تكنولوجيز" للنقل التشاركي للتحليق في الجو في مدينة نيويورك حيث سيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال قريباً من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون إف. كنيدي عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت أوبر عن خدمة (أوبر كوبتر) الخميس وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي أوبر اعتباراً من الثالث من أكتوبر. وكانت الشركة قد أتاحت الخدمة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج (بريميوم) في يونيو.

وتستغرق الرحلة حوالي ثماني دقائق وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولاراً للشخص الواحد وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى "مطار جون إف. كنيدي" والعودة منه. ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة ويتعين أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.

وتسير شركة "هيليفلايت شيرز" الرحلات وهي شركة مرخصة وتقترب أسعار خدمة أوبر من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.

وقالت متحدثة باسم أوبر الخميس إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.

وأضافت المتحدثة "لن تظهر أوبر كوبتر بين الخيارات على التطبيق إذا كنت خارج نطاق منطقة مانهاتن السفلى لأن هذا لن يتيح توفير الوقت".

ومطار جون كنيدي واحد من أكبر المطارات في الولايات المتحدة وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة إلى أي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقة.