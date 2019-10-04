تركيا تهدد الولايات المتحدة ...

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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، لنظيره الأمريكي، مارك إسبر، تصميم بلاده على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا حال تعثر عملية إنشائها.



وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن أكار وإسبر أجريا، امس، اتصالا هاتفيا جدد فيه الجانب التركي التشديد على ضرورة "إقامة منطقة آمنة أي ممر سلام خال من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق 30 كيلومترا شرقي الفرات".

وقال أكار لإسبر، حسب البيان: "هذا العمل سينتهي في حال حدوث أي تعثر أو مماطلة، ونحن مصممون جدا على ذلك".

وطالب وزير الدفاع التركي نظيره الأمريكي بوقف الولايات المتحدة دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، داعيا واشنطن إلى وقف إمدادها بالسلاح والذخيرة.

وأشار أكار إلى أن الهدف النهائي لتركيا يكمن في القضاء على كل "التنظيمات الإرهابية" شمال سوريا وإنشاء "ممر السلام" وضمان عودة اللاجئين السوريين المقيمين في الأراضي التركية إلى وطنهم.