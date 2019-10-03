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درجات حرارة "غير معتادة" في عدد من الولايات الأميركية

3
OCTOBER
2019
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شهدت مناطق وسط الولايات المتحدة وشرقها، الأربعاء، درجات حرارة مرتفعة وغير معتادة في هذا الوقت من السنة، مما اضطر مدارس غير مجهزة بمكيفات إلى إقفال أبوابها، في وقت سجل معدل قياسي للحرارة في العاصمة واشنطن.

وبلغت درجة الحرارة في واشنطن 97 درجة فهرنهايت (36 درجة مئويّة) في وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الشهري السابق للمدينة والبالغ 96 درجة فهرنهايت في 5 أكتوبر 1941.

وبلغت الحرارة في ألاباما 98 درجة فهرنهايت، وفي أركنساس بلغت 94، وفي أتلانتا بلغت 95 درجة فهرنهايت.

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة بعض المدارس التي لا يوجد فيها تكييف، في ولايات مثل أوهايو وماريلاند، إلى إرسال الأطفال إلى منازلهم باكرا، أو اضطرت إلى إغلاق أبوابها.

وفي ولاية أوهايو، أغلقت مدينة كولومبوس منذ يوم الثلاثاء أكثر من مئة مدرسة غير مجهزة بأجهزة تكييف، وذلك نظرا إلى الحرارة المرتفعة المقترنة برطوبة عالية.

وفي ماريلاند (شمال شرق)، أعلن مجلس مدارس مقاطعة بالتيمور أيضا إغلاق "كل المباني غير المكيفة" الأربعاء.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض يوم الجمعة في وسط البلاد.

وتأتي موجة الحر هذه، وهي نادرة جدا في هذا الوقت من العام، بعدَ أيام قليلة من حلول الشتاء بشكل مفاجئ في الشمال الغربي من البلاد، حيث شهدت مونتانا نهاية الأسبوع الماضي تساقطاً للثّلوج على نحو خارج عن المألوف.

 

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