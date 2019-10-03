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مسؤولة أممية: يجب محاكمة مستشار ولي العهد السعودي على قتل خاشقجي

3
OCTOBER
2019
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قالت أنييس كالامار، المقررة الأممية المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القضاء، إنه ينبغي أن يمثل سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي أمام القضاء في إطار التحقيق بمقتل جمال خاشقجي.

 

وقالت كالامار لوكالة "رويترز": "إذا تبين.. أن‭‭ ‬‬الأمر يتطلب استجوابه وفقا لسير المحاكمة، فإن الخطوة المنطقية المقبلة ستكون قطعا مثوله أمام المحكمة"، مشيرة إلى أن النائب العام السعودي ذكر اسم القحطاني.

 

وأضافت: "ذكره النائب العام السعودي ومع ذلك لم يوجه له أي اتهام.. رغم أنه (النائب العام) أقر بأن سعود القحطاني طلب من الفريق إعادة السيد خاشقجي لكونه يشكل تهديدا للأمن القومي".

 

وتابعت: "يكفي هذا السبب وحده لتوجيه اتهام إليه".

 

ويحاكم حاليا 11 مسؤولا سعوديا في الرياض بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر من العام الماضي.

 

وقالت "رويترز" إن ستة مصادر سعودية مطلعة، أكدت لها أن أكثر من متهم ذكروا اسم القحطاني للمحققين.

روسيا اليوم
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