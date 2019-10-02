وزارة التجارة السعودية تسترجع 93 ألف سيارة.. والسبب؟

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، استرجاع أكثر من 93 ألف سيارة بعد اكتشاف "خلل في وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل"، ما قد "يزيد من احتمالات وقوع الحوادث".

وأوضحت الوزارة السعودية في بيان، أن السيارات المقصودة مصنعة بين تاريخي 2014 و2018 وهي:

- "جي أم سي" (GMC) من طرازي "يوكون" و"سييرا"

- "شيفروليه" من طرازات "تاهو" و"سوبيربان" و"سيلفيرادو"

- "كاديلاك" من طراز "اسكيليد"

ووفقا لتقرير حكومي صادر عن "إدارة التجارة الدولية الأميركية عام 2018، فإن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق مبيعات للسيارات وقطع الغيار في الشرق الأوسط، إذ تمثل المملكة حوالي 40 في المئة من كل السيارات التي تباع في المنطقة.