"قهر في الجو".. أقلعت الطائرة وحقيبته على الأرض أمام عينيه

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تخيل أن تكون على متن طائرة تقلع بينما حقائبك ما زالت على أرض المدرج أمام عينيك فيما يؤكد طاقم الطائرة أن ما تراه غير صحيح.. هذا هو بالتحديد ما حدث مع الشاب كارن راتيريا على متن رحلة تابعة لخطوط "لوفتهانزا" الألمانية.

وكان راتيريا على متن رحلة ستقلع من مطار ميونخ متجهة إلى مانشستر، عندما رأى من نافذة الطائرة حقيبته متروكة على حاملة الحقائب على مدرج الإقلاع.

وما أن رأى الشاب حقيبته، حتى أخطر طاقم الطائرة مطالبا بإحضارها، إلا أن الطاقم أصر على أن عملية تحميل الحقائب على متن الطائرة اكتملت بنجاح، غير آبهين بواقع أنه يرى الحقيبة أمام عينيه.

وقام راتيريا بتصوير حقيبته ونشر الصورة على حسابه في تويتر، قائلا: "لوفتهانزا لقد تركتم حقيبتي على مدرج الإقلاع!. لقد أخبرت الطاقم وردوا بأن تحميل الحقائب قد اكتمل. أستطيع أن أرى حقيبتي ونحن نقلع من دونها. ما هذا الذي يحدث؟؟؟؟؟".

وأضاف: "أن أكون على علم طوال الرحلة بأن حقيبتي بقيت على المدرج في ميونخ هو أمر مزعج فعلا".

واستلم راتيريا حقيبته بعد نحو 36 ساعة، فيما ردت لوفتهانزا على تغريدته بإلقاء اللوم على "خطأ في نظام تحميل الحقائب في فرانكفورت"، بالرغم من أن الحادثة وقعت في ميونيخ البعيدة عنها بنحو 200 ميل.