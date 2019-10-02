كوريا الشمالية تطلق صاروخًا نحو اليابان

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ذكر خفر السواحل الياباني في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو.





كما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقالت الوكالة إن رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قال إن المقذوف أطلق صباح الأربعاء من منطقة قريبة من وونسان بإقليم كانج وون في اتجاه البحر نحو الشرق.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية للحصول على تعليق.

وقال المتحدث باسم حكومة اليابان ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة مقاطعة شيمان.