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سريع يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من عملية نصر من الله

2
OCTOBER
2019
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية انصار الله العميد يحيى سريع مساء امس: ان المرحلة الثانية من العملية العسكرية شملت تحرير مناطق في محور نجران موضحا ان المرحلة الثانية من عملية نصر من الله "عملية الشهيد أبو الحسنين" انطلقت بتاريخ الثالث من محرم الموافق 3سبتمبر.

واضاف العميد سريع في مؤتمر صحفي ان القوة الصاروخية نفذت 6 عمليات في المرحلة الثانية أبرزها عملية دك مطار نجران، مبينا ان سلاح الجو المسير نفذ 16 عملية، منها عمليتان مشتركة مع الصاروخية وعمليتان مشتركة مع المدفعية.

واكد ان الدفاع الجوي تمكن من تنفيذ 40 عملية تصدت لمروحيات الاباتشي بمختلف أنواعها مشيرا الى دور مهم اضطلعت به وحدات الإستطلاع والإستخبارات قبل العملية ساهمت في نجاح العملية بمرحلتيها.

وقال متحدث القوات المسلحة: ان جيشنا الباسل يمتلك أسلحة ردع قادرة على أن ترد الصاع صاعين مؤكدا ان عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان وان قواتنا المسلحة ستواصل تنفيذ مختلف المراحل من عملية نصر من الله.

واعلن العميد سريع عن تأمين أكثر من 150 كلم مربع في المرحلة الثانية من عملية نصر من الله مضيفا ان قواتنا حررت منطقتي الفرع والصوح وصولاً الى المرتفعات المطلة على مدينة نجران في المرحلة الثانية.

واضاف متحدث القوات المسلحة:ان أكثر من 600 غارة شنها طيران العدوان خلال تنفيذ المرحلة الثانية من عملية نصر من الله مشيرا الى تدمير واغتنام أكثر من 120مدرعة وآلية خلال المرحلة الثانية من العملية.

ولفت الى مصرع وإصابة مالا يقل عن 200 من قوات العدو في المرحلة الثانية من عملية نصر من الله و وقوع مجموعة كبيرة من قوات العدو في الأسر بينهم سعوديون .

وقال متحدث القوات المسلحة:ان قواتنا سمحت للمتورطين في الخيانة من أبناء البلد بالفرار باتجاه مدينة نجران بتوجيهات من القيادة، موضحا ان قواتنا سيطرت على 3 معسكرات تابعة للعدو بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع في المرحلة الثانية.

واكد ان وثائق وأدلة وقعت في أيدينا تثبت دور القاعدة وداعش في القتال في صفوف قوات تحالف العدوان.

وكان العميد سريع قد كشف في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، مدعما بالمشاهد الميدانية، عن تفاصيل المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله" ضد الجيش السعودي في محور نجران، التي اعتبرت أكبر عملية استدراج منذ بدء العدوان على اليمن.

وأسفرت "عملية نصر من الله" عن محاصرة ثلاثة ألوية من مرتزقة الجيش السعودي وفصيل من المجندين السعوديين ومقتل مايزيد عن 500 من أفراد جيش العدو، بالإضافة إلى اغتنام مئات الآليات والمدرعات السعودية وكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري.

وتقدر المساحة التي سيطر عليها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في "عملية نصر من الله" بمئات الكيلومترات طولا وعرضا ضمن مسرحِ العمليات.

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