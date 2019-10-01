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أميركا.. الشرطة تحقق في قضية "الفيلم الفاضح" في الشارع

1
OCTOBER
2019
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تجري شرطة أوبورن هيلز بولاية ميشيغان الأميركية، تحقيقا بعد أن أصيب سائقو السيارات الذين كانوا يمرون بإحدى ضواحي ديترويت بالذهول لرؤيتهم فيديو إباحي يعرض على لوحة إعلانات إلكترونية.
 
وقالت شرطة أوبورن هيلز إن الفيديو عرض لحوالي نصف ساعة مساء السبت الماضي، على لوحة إعلانات بطول الطريق السريع 75 الرابط بين الولايات بالقرب من طريق ميشيغان السريع رقم 59 قبل أن تتصل الشرطة بالشركة التي تمتلك لوحة الإعلانات ويتم إزالة الصور.
 
وأضافت أن عدة أشخاص اتصلوا بخدمة الرقم 911 بعد مشاهدة الفيديو الفاضح جنسيا.
 
وقال السائق تشاك ماكماهون لمحطة "دبليو دي آي في" التلفزيونية إنه شاهد الفيديو وتساءل عما إذا كانت لوحة الإعلانات تعلن عن ناد للتعري.
 
وتحقق الشرطة في الكيفية التي آلت بها الصور للظهور على لوحة الإعلانات، بما في ذلك ما إذا كان شخص ما اخترق نظام اللافتات الإلكتروني.
 
وشاهد طبيب يدعى جاستن كامو الفيديو أيضا، وقال لمحطة "دبليو إكس واي زد" التلفزيونية إنه افترض على الفور أن "شخص ما قد اخترقها".
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