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طليقة ملك ماليزيا تكشف تفاصيل صادمة عن نسب طفلها

1
OCTOBER
2019
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كشفت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أوكسانا قولها، إن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت.
 
وقالت إنها "لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي".
 
وأضافت أن "ابنهما ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي"، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.
 
وفي حديثها، ناشدت أوكسانا زوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: "فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك".
 
وتابعت: "عندما غادر في ديسمبر/ كانون الأول لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط، لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا الأول، وحتى الآن مازلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك".
 
وبعد زفاف أسطوري أذهل العالم، طلق ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الذي تخلى عن العرش نهاية العام الماضي، زوجته الروسية أوكسانا فوفودينا، الفائزة بلقب "ملكة جمال موسكو" 2015.
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