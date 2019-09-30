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نجل خاشقجي في تصريح لافت: سأبقى مخلصا للسعودية وقيادتها

30
SEPTEMBER
2019
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أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال".

وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي".

وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وتابع نجل الصحفي السعودي الذي قُتل على يد عناصر من المخابرات السعودية في قنصلية بلاده في تركيا في 2 تشرين أول من عام 2018، قائلا: "أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا للوطن وقيادته"، على حد تعبيره.

وأثارت قضية مقتل خاشقجي جدلا واسعا حول العالم، وأسفرت عن اتهامات طالت القيادة السعودية بالضلوع في عملية قتله، وهو ما تنفيه المملكة بشكل قاطع.

ولا تزال جثة الصحفي السعودي مجهولة المكان، وتتضارب الروايات حولها دون التمكن من الوصول إلى موقعها.

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