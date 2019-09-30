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السجن شهران لصيادين كوريين شماليين هاجموا حرس الحدود في روسيا بالسلاح

30
SEPTEMBER
2019
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قال مدير محكمة مدينة ناخودكا، نيكولاي جينكو، اليوم الاثنين، إن السلطات الروسية أصدرت قراراً بتوقيف صيادين من كوريا الشمالية في بحر اليابان، لمدة شهرين، كانوا قد تهجموا على حرس الحدود خلال توقيفهم.
 
وأضاف جينكو في تصيحات لـ "سبوتنيك": "وفقاً للمواد المقدمة، تم إصدار قرار بتوقيفهم لمدة شهرين".
 
وأشار المدير إلى أنه تم استدعاء القائم بإعمال سفير كوريا الشمالية إلى وزارة الخارجية الروسية، لشرح ملابسات هذه القضية، وتوضيح أن المحكمة اتخذت هذا القرار، كتحذير للآخرين لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
 
هذا وقد اعتقلت السلطات الروسية في 17 سبتمبر/أيلول أفراد طواقم سفينتين و11 قاربا صغيرا من كوريا الشمالية، مارسوا الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان، وقد تم توقيف 161 مواطنا من كوريا الشمالية، داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان.
 
هذا وأعلن ممثل من دائرة التحقيق في النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس أجروا استجوابا لكل حراس الحدود الروس المتضررين جراء هجوم صيادي السمك من كوريا الشمالية.
 
وأكد أن نتيجة المواجهة بين صيادي السمك وأفراد دائرة حرس الحدود أصيب 6 مواطنين كوريين شماليين بجروح مختلفة. وفيما بعد توفي أحدهم، كما وأصيب 4 عسكريين من دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في إقليم بريمورسك، بجروح مختلفة جراء هجوم شنه عليهم طاقم سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان.
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