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الطيران المدني الفيدرالية الأمريكية تصدر بيانا جديدا بشأن الطائرة "بوينغ 737 ماكس"

30
SEPTEMBER
2019
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قالت إدارة الطيران المدني الفيدرالية الأمريكية، إنها لا تملك إطارا زمنيا محددا حتى الآن لرفع الحظر عن تحليق طائرة "بوينغ 737 ماكس"، مشيرة إلى أن كل دولة يمكنها أن تتخذ قرارا بإعادة الطائرة إلى الخدمة، حسب رؤيتها.
 
وقالت إدارة الطيران المدني الأمريكية، إن الأمان من أولوياتها، ولا نحدد إطارا زمنيا لإعادة الطائرة إلى الخدمة، مرة إخرى، مشيرة إلى أنه يتعين على كل حكومة، اتخاذ قرارها بنفسها، بعد إجراء كل الاختبارات المتعلقة بالسلامة بدقة، بحسب ما ذكره موقع "إف إيه إيه" الأمريكي.
 
وصدر البيان عقب اجتماع في كندا لمنظمين دوليين بعد مرور أكثر من 6 أشهر على وقف تحليق طائرة الـ"بوينغ 737 ماكس"، بحسب موقع "إيروتايم".
 
وتعد "بوينغ 737 ماكس" الأكثر مبيعا في أعقاب حادثي تحطم لهذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
 
 
وأوردت بوينغ أنها تتوقع الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية للسماح بتحليق الطائرة بداية الفصل الرابع.
 
وقال الرئيس التنفيذي لبوينغ، دنيس مويلنبورج، خلال مؤتمر عقد أخيرا إلى أن "رفعا تدريجيا للحظر" عن الطائرة هو أحد النتائج المحتملة، وكانت إدارة الطيران الفيدرالي أول من اتخذ إجراءات تتعلق بالطائرة، لكن مسئوليها قالوا بشكل متكرر إنهم يفضلون أن تحذو الهيئات الأخرى حذوهم بسرعة.
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