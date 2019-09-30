رجل يقفز من جسر ارتفاعه 800 قدم والسلطات تبحث عن جثته

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تحاول السلطات الأمريكية تحديد مكان جثة رجل تسلق حاجز الأمان في "غراند كانيون سكاي ووك"، ويبدو أنه قفز من فوق الممشى السياحي حتى توفي.

وبحسب "أسوشيتد برس" تحاول السلطات تحديد مكان جثة رجل تسلق حاجز الأمان في غراند كانيون سكاي ووك.

وتقول السلطات إن الزائر البالغ من العمر 28 عامًا الذي ذهب إلى الموقع السياحي في محمية هوالاباي خارج منتزه غراند كانيون الوطني قفز حوالي الساعة 4:30 مساءً. يوم السبت.

وقال متحدث باسم ممشى غراند كانيون إن جهود استعادة الجثة بدأت صباح الأحد.

تحذر اللافتات السياح من المغامرة في الاقتراب من الحافة حيث إن الهبوط العمودي من سكاي ووك يتراوح بين 500 قدم و 800 قدم.

وسقط سائح صيني في مارس عندما تعثر أثناء محاولته التقاط صورة بالقرب من سكاي ووك، وتوفي نتيجة ذلك.

وممشى غراند كانيون هو جسر كابول (عمارة) شفاف على هيئة حدوة حصان، وهو معلم سياحي في أريزونا بالقرب من نهر كولورادو، بني على الحافة وادي غراند كانيون.

وتم كشف النقاب عن هذا الممشى في 20 مارس/ آذار 2007، لكنه افتتح للجمهور في 28 مارس 2008. ويتم الوصول إليه من خلال محطة مطار غراند كانيون الغربي أو بالسيارة من طريق لاس فيغاس التي يبلغ طولها 120 ميل.