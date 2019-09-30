living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رجل يقفز من جسر ارتفاعه 800 قدم والسلطات تبحث عن جثته

30
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحاول السلطات الأمريكية تحديد مكان جثة رجل تسلق حاجز الأمان في "غراند كانيون سكاي ووك"، ويبدو أنه قفز من فوق الممشى السياحي حتى توفي.
 
وبحسب "أسوشيتد برس" تحاول السلطات تحديد مكان جثة رجل تسلق حاجز الأمان في غراند كانيون سكاي ووك.
 
وتقول السلطات إن الزائر البالغ من العمر 28 عامًا الذي ذهب إلى الموقع السياحي في محمية هوالاباي خارج منتزه غراند كانيون الوطني قفز حوالي الساعة 4:30 مساءً. يوم السبت.
 
وقال متحدث باسم ممشى غراند كانيون إن جهود استعادة الجثة بدأت صباح الأحد.
 
تحذر اللافتات السياح من المغامرة في الاقتراب من الحافة حيث إن الهبوط العمودي من سكاي ووك يتراوح بين 500 قدم و 800 قدم.
 
وسقط سائح صيني في مارس عندما تعثر أثناء محاولته التقاط صورة بالقرب من سكاي ووك، وتوفي نتيجة ذلك.
 
 
وممشى غراند كانيون هو جسر كابول (عمارة) شفاف على هيئة حدوة حصان، وهو معلم سياحي في أريزونا بالقرب من نهر كولورادو، بني على الحافة وادي غراند كانيون.
 
وتم كشف النقاب عن هذا الممشى في 20 مارس/ آذار 2007، لكنه افتتح للجمهور في 28 مارس 2008. ويتم الوصول إليه من خلال محطة مطار غراند كانيون الغربي أو بالسيارة من طريق لاس فيغاس التي يبلغ طولها 120 ميل.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout