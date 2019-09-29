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هذا هو موعد إعلان صفقة القرن ..

29
SEPTEMBER
2019
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كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، يوم الأحد، أن موعد تطبيق صفقة القرن سيكون بنهاية عام 2019.

وقال فريدمان في مقابلة مع صحيفة ”جيروزاليم بوست“، إنه ”لا يريد أن يحدد أسبوعًا أو شهرًا أو ما شابه“، مؤكدًا أن ”الأمر بات قريبًا من خط النهاية“.

جاء ذلك في رده على سؤال حول تصريح سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن إطلاق ”صفقة القرن“ سيكون بعد عدة أيام من انتخابات ”الكنيست“ الإسرائيلية.
وأضاف فريدمان: ”أعتقد أن العالم متعطش لاقتراح يوفر حلًا واقعيًا لهذا الصراع الذي استمر 100 عام أو أكثر، ونعتقد أننا نتقدم في قضية السلام من خلال طرح وجهات نظرنا، حتى لو لم يتم تبنيها على الفور. أعتقد أن كل واحدة من وجهات نظرنا يمكن الدفاع عنها، وستثير نقاشًا مفيدًا“.

وتابع السفير الأمريكي: ”يقول البعض إن هناك حاجة ملحة لإطلاق الخطة الآن لوضع خط أساس في حالة عدم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب”.

وأردف قائلًا: ”لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في إدارة ترامب، ونأمل أن يكون هناك طريق طويل في فترة ولاية ثانية.. نحن لا نركز على هذا المنعطف على الخروج بشيء ما قبل فوات الأوان“.

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