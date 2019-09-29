بعد اتهامها بالسرقة...امرأة تتعرى أمام حارس الأمن لتنقذ نفسها

A + A -

يميل الناس إلى الانزعاج إذا كانت أجهزة الإنذار تضيء عند خروجهم من المتجر وتوقيفهم من قبل حارس الأمن لطلب المراجعة، الاَ أن احدى المتسوقات في مكسيكو سيتي عبّرت عن سخطها بطريقة غريبة جداً.



فقد وثّقت عدسات الكاميرات التابعة لإحدى المتاجر الأميركية، موقفاً غريباً بين زبونة ورجل أمن في مكسيكو سيتي بعدما أوقفها الأخير بتهمة السرقة.



وفي التفاصيل، اشتبه أحد الحراس بقيام زبونة بالسرقة من متجر "والمارت"، وأوقفها للتفتيش لتقوم المرأة بنزع تنورتها قبل أن تخلع قميصها أيضًا بغضب.



وبعد أن برأت نفسها من تهمة السرقة خرجت السيدة من المتجر بثيابها الداخلية، حاملةً ملابسها في يديها.

LBCI