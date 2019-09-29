ترامب يحذر مؤيديه: "بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل"

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه في فيديو نشر على تويتر من أن الولايات المتحدة تتعرض "لخطر لم يسبق له مثيل"، وذلك في إطار استهدافه بتحقيق على خلفية ضغوط مارسها على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن. وفي الأثناء، قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى كييف كورت فولكر استقالته إثر تلقّيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق.

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستهدف بتحقيق على خلفيّة سوء استخدام مزعوم للسلطة، حشد مؤيّديه استعدادا لمعركة عزله. وحذر السبت من أنّ "بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل"

وجاء هذا التحذير في فيديو نُشر على تويتر في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترامب ضد الديمقراطيين.