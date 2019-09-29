برّي: العلاقة مع سلامة جيدة جداً

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن علاقته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جيدة جداً، واضعاً كل المعلومات التي تشير إلى عكس ذلك في خانة «الدس الرخيص».



وفي بيان له نفى المكتب الإعلامي لبري ما يتم تداوله من أخبار حول العلاقة بين رئيس المجلس النيابي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال: «إن مضمون ما يتناقله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية، لا أساس له من الصحة على الإطلاق»، مؤكداً «أن العلاقة بين رئيس المجلس وحاكم مصرف لبنان جيدة جداً، وكل ما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق (الدس الرخيص) والمخطط الرامي لاستهداف لبنان واستقراره المالي والاقتصادي».