جزيرة اسكتلندية فاتنة للبيع بسعر شقة!

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طرح قبل أيام قليلة جزيرة خاصة، تتواجد قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا، للبيع في الأسواق مقابل سعر لا يصدق، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن جزيرة "إنش"، التي لا تبعد كثيرا عن منطقة أوبان الاسكتلندية، تضم منزلين ريفيين، بالإضافة إلى كهف، كان يعيش فيه مالك الجزيرة السابق في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2003.

وتقول الشركة المكلفة ببيع الجزيرة "داوسنز" إن "إنش واحدة من أرخبيل سلات، الذي يضم أيضا جزر سيل وإيسدال ولوينغ.."

وجرى عرض الجزيرة للبيع مقابل 125 ألف جنيه إسترليني فقط (153 ألف دولار)، أي أقل من سعر شقة في وسط العاصمة إدنبرة.

وافيد بأن المالك السابق للجزيرة، ديفيد بريلي، الذي يتحدر من العاصمة البريطانية لندن، عاش نمط حياة متواضع للغاية في كهف الجزيرة.

يشار إلى أن شقة عادية في أدنبرة يجري بيعها بسعر لا يقل عن 285 ألف جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.1% عن الأعوام السابقة.

وعرف سوق العقارات في المملكة المتحدة ككل زيادة بنسبة 2.2% خلال 2018.