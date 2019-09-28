فيديو - "الرجل العنكبوت" الفرنسي في قبضة الشرطة الألمانية

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على فرنسي ملقب بـ"الرجل العنكبوت"، بعد أن تسلق مبنى مرتفعا في مدينة فرانكفورت.

وتمكن ألين روبير (57 عاما) من تسلق مبنى "سكايبر" الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترا خلال 20 دقيقة فقط، لكن عقب عودته إلى الأرض احتجزه عناصر الشرطة واقتادوه من الموقع.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "الرجل العنكبوت" يواجه غرامة مالية لم يكشف عن حجمها.

وسبق أن تسلق الفرنسي كثيرا من أعلى المباني في مختلف دول العالم، بما فيها برج خليفة في دبي، وفعل ذلك في بعض الحالات دون ترخيص من السلطات المحلية.

وفي أكتوبر العام الماضي، احتجزت الشرطة البريطانية "العنكبوت" بعد أن تسلق مبنى "برج هرون" في لندن بطول 202 مترا.