واشنطن تمنع ظريف زيارة مريض في نيويورك.. من هو؟

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كشفت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن رفضت طلب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، زيارة سفير بلاده لدى المنظمة الدولية في أحد مستشفيات نيويورك.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية أمس الجمعة، إنه لن يتم قبول طلب ظريف بزيارة الدبلوماسي الذي يعالج من السرطان إلا إذا أفرجت إيران عن أحد السجناء الأميركيين الذين تحتجزهم.

وأضاف: “تحتجز إيران ظلما عدة مواطنين أميركيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بحرية أبلغنا البعثة الإيرانية بأنه سيتم منح إذن السفر إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي”.