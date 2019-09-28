طابور طويل في الأمم المتحدة.. تعرّفوا إلى الوزير الذي يريد الجميع اللقاء به!

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شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك طابورا طويلا من أعضاء الوفود الدولية ضم الراغبين في لقاء وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، والتحدث إليه بعد أن ألقى كلمة روسيا أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة.

من جهتها، نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" صورة تُظهر اصطفاف الراغبين في التقاء لافروف في طابور طويل، مشيرة إلى أنه يطيب لها أن ترى "عزل روسيا".

وشوهد الحضور الكثيف أيضا في القاعة التي عقد فيها وزير خارجية روسيا مؤتمرا صحفيا.

بدورها، شكر لافروس الصحفيين الذين اكتظت بهم القاعة على اهتمامهم بموقف روسيا من القضايا الدولية.