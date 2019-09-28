"البعوض القاتل" يواصل حصد الأرواح.. وتحذير من "فيروس نادر"

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في ظاهرة أثارت الذعر في عدد من الولايات الأميركية، يواصل بعوض يحمل فيروسا قاتلا حصد ضحاياه في البلاد، حيث تم تسجيل 10 حالات وفاة حتى الآن.

وقال مسؤولو الصحة هذا الأسبوع، إن أحد سكان ولاية ماساتشوستس توفي متأثرا بفيروس نادر، يستمى التهاب دماغ الخيل الشرقي (EEE)، الذي ينقل عن طريق البعوض.

وأوضح المسؤولون أن هذه رابع حالة وفاة يتم تسجيلها في الولاية، والعاشرة في الولايات المتحدة بشكل عام.وتحذر السلطات الصحية في الولايات المتحدة من خطر انتشار هذا الفيروس على نطاق واسع، لا سيما بعد تسجيل عدة إصابات.

وفي المعدل المتوسطي، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يتم الإبلاغ عن 5 إلى 10 حالات مصابة بهذا الفيروس كل عام في الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة كاثرين براون عالمة الأوبئة في ماساتشوستس: "خطر الإصابة بفيروس EEE سيظل قائما"، مضيفة: "نواصل التأكيد على ضرورة حماية الناس لأنفسهم من لدغات البعوض".

ويشعر المصاب بالمرض بارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وآلام في المفاصل، إضافة إلى صداع شديد، وعندما تكون الإصابة شديدة يصبح التلف الذي يلحقه المرض بالدماغ لا رجعة فيه، لذلك إما يدخل المصاب في غيبوبة أو يلقى حتفه.

ويعد هذا الفيروس نادرا، كما أنه يستهدف بشكل أكبر الأشخاص الذين عمرهم دون 15 أو فوق 50 عاما.