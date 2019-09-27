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روحاني: واشنطن عرضت رفع العقوبات في مقابل عقد لقاء

27
SEPTEMBER
2019
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 قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن الزعماء الأوروبيين المشاركين في قمة الأمم المتحدة في نيويورك قالوا إن واشنطن كانت مستعدة لرفع العقوبات في مقابل إجراء محادثات في شأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال روحاني في تصريح نقله التلفزيون الحكومي: "المستشارة الالمانية ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس فرنسا كانوا هناك (في نيويورك). أصروا على أن يحصل هذا الاجتماع وأن أميركا أيضا تقول إنها سترفع العقوبات".

وأضاف "القضية التالية كانت في شأن العقوبات التي سيتم رفعها. لقد أصروا على أننا سنرفع كل العقوبات".

وتابع أن بعض المسؤولين الأوروبيين عرضوا أن يطرحوا الأمر "خطيا. هذا (رفع العقوبات) سيحدث".

وفي حديثه الى الصحافيين في مطار مهرآباد في طهران بعد عودته من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قال روحاني: "لقد قالوا صراحة إنهم يمكنهم ازالة الحظر كله، الا أن هيكلية القضية لم تكن مقبولة، إذ إنه في أجواء الحظر ومع بقاء الحظر والأجواء المسمومة للضغوط القصوى حتى لو كانت في إطار مجموعة "5+1" فلا أحد يمكنه التكهن بما سيحدث وما ستكون نتيجة هكذا مفاوضات".

وأضاف الرئيس الإيراني وفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "قلنا لقادة الدول الأوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة 5+1 أعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن، إذ لو قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة فإننا مستعدون لحضور الاجتماع بعد ساعة من الآن".

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