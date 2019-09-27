البنتاغون: زيادة كبيرة في انتحار الجنود الأمريكيين خلال السنوات الخمس الماضية

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خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة، بحسب رويترز.

وقال أول تقرير سنوي للبنتاغون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.

وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018، مضيفا أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.

وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون:

"نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".

وكشف موقع "يو إس إن آي نيوز" الإخباري الأمريكي، عن انتحار 46 فردا من البحرية الأمريكية منذ 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما انتحر 286 جنديا أمريكيا في 2018.

وتشكل ظاهرة "الانتحار"، مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، حيث أطلقت عدة برامج لحماية أرواح العسكريين.