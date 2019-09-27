فيديو... نهاية مفاجئة لرجل احتضن طفلته وقفز بها أمام قطار

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قرر رجل احتضان ابنته والانتحار بالقفز بها أمام قطار في محطة مترو بمدينة نيويورك.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وقف الأب على الرصيف وفي لحظة دخول القطار رفع الأب الطفلة في حضنه وقفز بها أمام القطار وسط صدمة وذهول الجميع.

القطار توقف على الفور، قبل أن يسمع الجميع صوت بكاء الطفلة والتي كانت ترقد بجوار جثة أبيها.

وقفز رجلان لانتشال الطفلة التي خرجت من بين القضبان والعجلات الحديدية، قبل أن تقوم امرأة بتفحصها.

أحد الذين قفزوا لإنقاذ الطفلة، ويدعى سيزر دومينجوز، قال: "حينما سمعت بكاء الطفلة، تذكرت صوت ابنتي ذات الستة أعوام، فلم أتمالك نفسي وقفزت لإنقاذها".