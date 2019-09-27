living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يحدث حين تسقط 136 ألف بيضة على قارعة الطريق؟

27
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مالت مقطورة يقودها جرار أثناء عبورها طريقا عبر ولاية بنسلفانيا، وفجأة أصبح الطريق وكأنه صحن بيض مخفوق ضخم، جراء تحطم وتكسر ما يربو على 136 ألف بيضة.
 
وقالت الشرطة في بلدة هيغنز تاونشيب، بولاية بنسلفانيا إن أكثر من 136 ألف بيضة سقطت وتبعثرت على الطريق عندما مالت مقطورة تنقل البيض عند تقاطع على الطريق السريع، أثناء نقلها إلى حاضنة في مزرعة دواجن.
 
وأفادت صحيفة "ذا ريبابليك هيرالد" أن 3340 دزينة من البيض، و2260 غالون من منتجات البيض، قد دمرت عندما فقد سائق عمره 66 عاماً السيطرة على المقطورة.
 
وقالت شرطة بلدة هيغينز إن السائق جوزيف مايلز، البالغ من العمر 66 عاما، كان قد قام بتحميل البيض من مزرعة كارل فاوس، وكان في طريقه إلى إليزابيثتاون بولاية بنسلفانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
 
وأوضحت الشرطة أن مايلز كان يقود جراره شمالا صعودا على الطريق 125، وعندما اقترب من تقاطع الطريق 25، مالت الحمولة مما تسبب في سقوط البيض ومنتجات البيض وتدحرجها على الطريق العام.
 
 وقال منسق إدارة الطوارئ في بلدة هيغنز برايان موسولينو إن هيئة وادي هيغنز للإطفاء والإنقاذ تعتزم استخدام حوالي 20 ألف غالون من المياه لغسل الطريق السريع، بعد إزالة قشور البيض وقطع الكرتون.
 
وأوضح موسولينو "سنقوم فقط بغسلها في الحقل وترك الطبيعة الأم تأخذ مجراها"، بحسب ما ذكر موقع سي إن إن الإخباري الأميركي.
 
وأفادت تقارير أن مايلز، على ما يبدو، لم يدرك أن البيض قد سقط، فاستمر في قيادة الجرار لبعض الوقت.
 
وتسبب الحادث في إغلاق جزء من الطريق 125 لعدة ساعات بعد الحادث، وفتحت الشرطة تحقيقا في سبب عدم "ضمان" أمن الحمولة من البيض ومنتجاته.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout