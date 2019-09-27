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الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران بدأت التحرك

27
SEPTEMBER
2019
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أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس، الجمعة.

واحتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز لمزاعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس الماضي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، يوم أمس الخميس، إنه يتوقع الإفراج عن ناقلة النفط بعد استكمال الإجراءات القانونية في بلاده.

وذكرت شركة "ستينا بالك" السويدية المالكة للسفينة، الأربعاء، أن إيران ما زالت تحتجز الناقلة على الرغم من إلغاء طهران أمر احتجازها.

 

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