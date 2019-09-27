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أردوغان يتحدى: تركيا ستواصل شراء نفط وغاز إيران

27
SEPTEMBER
2019
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ذكرت محطة تلفزيون (إن.تي.في) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، اليوم الجمعة، إنه من المستحيل بالنسبة لتركيا التوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران برغم العقوبات الأميركية، مشددا على أن التجارة بين البلدين ستستمر.

وأوضح أردوغان، للصحفيين على متن رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن تركيا لا تخشى العقوبات الأميركية المحتملة بسبب التجارة مع إيران، مشيرا إلى أنقرة لا تريد وقف تعاونها مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد أعلن العام الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وشدد ترامب في أكثر من مناسبة على أن الدول التي ستواصل شراء النفط والغاز الإيرانيين ستتعرض لعقوبات أميركية.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يهدفون إلى إيصال صادرات إيران النفطية إلى نقطة الصفر، كوسيلة للضغط على طهران كي توقف برامجها النووية والصاروخية وتتخلى عن زعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وسبق لوزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، أن ذكر أن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وكانت الولايات المتحدة منحت 8 دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بـ"العقوبات المفروضة على إيران"، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 مايو الماضي.

 

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