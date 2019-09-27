39 معتقلا قطيفيا على وشك الاعدام في السعودية

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قال ناشط سعودي عبر حسابه على تويتر ان 39 معتقلا من ابناء القطيف على وشك تنفيذ احكام الاعدام بعد محاكمات جائرة.

ورصد حساب "ناشط قطيفي" 39 حالةً يواجه فيها معتقلون من أبناء القطيف أحكاماً بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، وقال إن "الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لإيقاف مُسلسل الإجرام الذي تتبعه الحكومة بعد محاكمات جائرة، تعرض فيها المعتقلون للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بالإكراه".

ونشر الحساب على "تويتر" أسماء المُعتقلين من أبناء القطيف الذين تُهدد النيابة العامةُ السعودية حياتَهم بالإعدام عبر المطالبة بقتلهم تعزيراً، في مُحاكمات أكد الحساب أنها "مسيَّسة وغير مستقلة ولا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة".

وفي تفاصيل الإحكام، فإن 5 معتقلين يواجهون حُكماً نهائياً بالإعدام، فيما يواجه 8 آخرون حُكماً إبتدائياً بالإعدام، ويواجه 26 معتقلاً طلباً من النيابة العامة بالإعدام.