لافروف: هذا البلد الافريقي أصبح ملاذا ومعقلا للارهابيين

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أمن دول غرب ووسط إفريقيا بات مهددا، وأمن دول أوروبا الجنوبية أيضا".





وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، أمس، إن "التدخل العسكري الذي شنه الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال إفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة".

وتابع لافروف قائلا، إن "ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى. وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل".

وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.