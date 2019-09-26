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الحكومة الألمانية ترفض التعليق على الاتصالات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني

26
SEPTEMBER
2019
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رفضت الحكومة ألمانية، اليوم الخميس، التعليق على الاتصالات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
 
وقال ممثل المكتب الصحفي للحكومة لوكالة "سبوتنيك": "لا نعلق على هذا".
 
وكشفت نسخة من النص الحرفي للمحادثة التي أجراها ترامب وزيلينسكي في تموز/يوليو الماضي، أن الرئيس الأوكراني أعرب عن الاستياء من أن ألمانيا وفرنسا لا تمتثلان لسياسة العقوبات المفروضة على روسيا. وأشار ترامب بدوره إلى أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا أكثر من الدول الأوروبية.
 
وأثارت هذه المحادثة بين ترامب وزيلينسكي ضجة واسعة في الولايات المتحدة في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين، إذ حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.
 
ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني
 
وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة " بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.
 
وكان نائب رئيس الولايات المتحدة بايدن، قد طلب من كييف في عام 2016، سياسة صارمة لمكافحة الفساد وفي إطار هذه الحملة دعا إلى استقالة النائب العام آنذاك، الذي حقق أيضا في أنشطة "بوريزما غروب".
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