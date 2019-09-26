living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابن الأمير هاري يظهر في أفريقيا واضح الملامح لأول مرة

26
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أول ظهور علني وبملامح واضحة للطفل آرشي، ابن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل، كان الأربعاء في القارة السمراء، حيث حمله والداه معهما لزيارة Desmond Tutu كبير أساقفة جنوب أفريقيا المتقاعد، وأحد أبطال الحركة المناهضة سابقا للفصل العنصري فيها، والحائز في 1984 على جائزة نوبل للسلام، والذي نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، مستقبلا وابنته Thandeka زواره عند مدخل مؤسسة اجتماعية تحمل اسمه في مدينة Cape Town فيميل عند الباب إلى جبين Archie البالغ 142 يوما، ويطبع عليه قبلة.
 
 
الفيديو وجد طريقه في اليوم نفسه إلى صفحة رسمية، خاصة في Instagram بالزوجين اللذين يقومان بجولة رسمية في جنوب أفريقيا كمبعوثين رسميين من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتستمر 10 أيام حتى أول أكتوبر، وخلالها يزوران مشروعات توعوية خاصة بالأطفال، كما ومواقع تاريخية في إطار فعاليات "يوم التراث" الهادف إلى تعزيز الثقافات المميزة لمجتمع جنوب أفريقيا، لذلك فهو هام وجعلوه عطلة وطنية في 24 سبتمبر كل عام.
 
إلا أن "آرشي" مضى إلى عالمه الخاص حين دخل الجميع مكتب "دزموند توتو" البالغ 88 سنة، فقد استمر في حضن والدته "في حين كان توتو ينظر إليه دائما ويتأمله" وفقا لما نشرت وسائل إعلام بريطانية عن لقاء "الدوقيان" وطفلهما بالأسقف الذي قلل كثيرا من لقاءاته بالزوار في المدة الأخيرة.
 
 
سبب تقليله لاستقبال الزوار، بحسب الوارد بوسائل إعلام جنوب أفريقية، أنه كان معتلا بالسرطان، وخضع لعلاج مكثف ليتخلص منه، لذلك دام لقاؤه بالأمير وزوجته نصف ساعة فقط، وبعدها كتب مئات من المتابعين لصفحة الأمير وزوجته في "إنستغرام" تعليقات عن الشبه الكبير بين الطفل وأبيه، وبعضهم أعاد الذاكرة إلى صورة التقطوها في 1984 للأميرة ديانا وهي تحمل رضيعها هاري بين ذراعيها، وكان بعمر 4 أشهر أيضا، وفيها يبدو كنسخة حالية عن آرشي الصغير.
 
وما خطف الأضواء أكثر، زيارة قام بها "الدوقيان" إلى مسجد شهير في كل القارة، هو Auwal الأقدم بجنوب إفريقيا، لذلك سموّه "أول" حين بنوه في 1797 بكيب تاون، وللدخول إليه قامت ميغان بما قامت به الأميرة الراحلة ديانا حين وضعت حجاباً ودخلت في 1991 إلى مسجد "بادشاهي" في مدينة "لاهور" بباكستان. أما الأمير هاري، فنراه في فيديو آخر أعلاه، وهو يخلع نعليه ليتجول مع زوجته الدوقة في المسجد الذي تحدثا إلى من كان فيه من المصلين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout