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غوتيريش: العالم يواجه تهديدات إرهابية غير مسبوقة

26
SEPTEMBER
2019
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من أن العالم يواجه "تهديدا غير مسبوق من التعصب والتطرف العنيف والإرهاب" ما يؤثر على كل دولة ويزيد من حدة الصراعات ويزعزع استقرار مناطق بأكملها.
 
وقال الأمين العام خلال اجتماع وزاري بمجلس الأمن على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم إن "الآفاق الجديدة هي الإرهاب السيبراني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت الظلامية لتنسيق الهجمات ونشر الدعاية وتجنيد أتباع جدد".
 
وأكد أن مواجهة التهديد الإرهابي غير المسبوق "يجب أن يكمل التدابير الأمنية بجهود الوقاية التي تحدد الأسباب الجذرية وتعالجها، مع احترام حقوق الإنسان على الدوام".
 
ونظمت روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، الاجتماع حول التعاون بين الأمم المتحدة وثلاث منظمات أوروآسيوية في مكافحة الإرهاب هي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.
 
ورددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تأكيدات الأمين العام على أهمية احترام حقوق الإنسان في عمليات مكافحة الإرهاب.
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