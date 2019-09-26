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مسافرة تفتح مخرج الطوارئ بالطائرة لاستنشاق "هواء نقي"

26
SEPTEMBER
2019
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فتحت راكبة باب الطوارئ قبيل إقلاع الطائرة قائلة إن المقصورة كانت "خانقة" ولذلك كانت تريد الحصول على "هواء نقي"، بينما كانت الطائرة على المدرج.

ولم يتم الكشف عن هوية المسافرة التي كانت على متن الرحلة الجوية رقم 8215 التابعة لخطوط زيامن الجوية الصينية، في 23 سبتمبر، بمطار ووهان تيانخه الدولي، في عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين.

ووفقا لطاقم الطائرة، فإن الحادثة وقعت فور اكتمال نصاب المسافرين واستعداد الطائرة للإقلاع.

ويعتقد بأن المرأة شعرت بالضيق وأن المقصورة "كانت خانقة للغاية" ما دفعها لفتح مخرج الطوارئ للحصول على بعض "الهواء النقي"، بحسبما ذكرته التقارير المحلية.

واضطر طاقم الرحلة والمسافرون الآخرون المتجهون إلى مدينة لانتشو، بشمال غرب الصين، على الانتظار في الطائرة إلى حين وصول شرطة المطار واعتقال المرأة لارتكابها هذه الجريمة.

وأخبر موظفو شركة زيامن الجوية، وسائل الإعلام المحلية أن الحادث تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة ريثما تم إغلاق باب الطوارئ مرة أخرى، وبعد إجراء جولة ثانية من عمليات التفتيش والسلامة، أقلعت الطائرة نحو وجهتها.

 

 

 

 

روسيا اليوم
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