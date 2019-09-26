بالصور - "بقايا الدجاج" تجتاح أوتوستراد دير عمار- المنية.. والشاحنة بقبضة "الأمن"!

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]أوقفت دورية لقوى الأمن الداخلي شاحنة محمّلة بمخلفات مناتف الدجاج التي كانت تتساقط منها، لتتوزع على امتداد طريق عام المنية - المحمرة باتجاه عكار.

كما غطت هذه المخلفات المسرب الشرقي للطريق الدولية في محلة دير عمار لمسافة تزيد عن 500 م، الأمر الذي أثار استياء الأهالي والسائقين والعابرين على هذه الطريق مع انتشار الروائح الكريهة وما قد تسببه من حوادث سير.

وقد بوشرت التحقيقات مع سائق الشاحنة لمعرفة مصدر حمولتها، والمكان الذي كانت ستفرغ فيه هذه الحمولة.

وفي السياق عينه، نشرت جمعية "اليازا" عبر صفحتها فيديو يُظهر تناثر بقايا الدجاج على طريق المنية. وتسبب هذا الأمر بحصول انزلاقات ووقوع حادث سير. لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

وكانت "اليازا" نشرت صوراً تظهر فضلات الدجاج قائلة انها "تجتاح" الأوتوستراد من منطقة دير عمار مروراً بالمنية حتى مفرق المحمرة والعبدة اتجاه حلبا. وطلبت من السائقين أخذ الحيطة والحذر بسبب الإنزلاق.