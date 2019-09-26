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بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأميركي

26
SEPTEMBER
2019
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قال نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب ، وإنما شن "هجومًا مباشرًا على استقلال" وزارة العدل.
 
وأدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي "تقديم خدمة لنا" من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر.
 
وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
 
وقال بايدن إن ترامب "وضع السياسة الشخصية" فوق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال التماس مساعدة زعيم أجنبي في الإضرار بأحد المنافسين السياسيين للرئيس.
 
ويعد بايدن منافسا رئيسيا على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة الأميركية المقرر عام 2020.
 
من جانبهم، فتح الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقا لعزل ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني.
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