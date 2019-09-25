بالصورة - رائد فضاء عربي في أول رحلة نحو المحطة الفضائية.. وهذه جنسيته

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بكثير من الأمل والفرح تستعد الإمارات اليوم لتدشين أولى رحلاتها إلى الفضاء؛ حيث سينطلق هزاع المنصوري في مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن بعثة فضاء روسية.

وسيقضي هزاع المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة من محطة «بايكونور» الفضائية عند الساعة الخامسة و56 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات، والوصول سيكون عند منتصف الليل، أما فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة وذلك للتأكد من إجراءات السلامة.

وبحسب المعلومات الصادرة؛ فإن هزاع المنصوري سيجري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، منها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأوروبية، بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء وأثر العيش في الفضاء على البشر وتجربة النخلة في الفضاء.

ويتكون الطاقم الرئيسي لمهمة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية من كل من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، فيما يتضمن الطاقم البديل للمهمة سلطان النيادي وسيرغي ريزيكوف وتوماس مارشبيرن.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا برائدي الفضاء إلإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اطمأن خلاله على استعداداتهما لإتمام رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية وإنجاز مهمتهما الوطنية.

وقال ولي عهد أبوظبي لرواد الفضاء الإماراتيين إنه من خلال مهمتكما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية تدخل خلالها البلاد مرحلة نوعية مهمة في تاريخ نهضتها التنموية الحضارية، موضحاً أن الإمارات تسعى إلى تحقيق إنجازات نوعية من خلال عقول أبنائها وكفاءاتهم وفي مجال الفضاء والاستعداد للمستقبل، ومشيرا إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا دائما أنهم على قدر المسؤولية والثقة. ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام» يحمل هزاع المنصوري معه إلى محطة الفضاء الدولية 10 كيلوغرامات من المتعلقات تتضمن «نسخة من القرآن الكريم مع صورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - وكتاب قصتي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصورا عائلية وهدايا تذكارية و30 بذرة لشجرة الغاف».

ويعمل فريق متخصص من المهندسين الإماراتيين في محطة التحكم الأرضية على إدارة مهمة أول رائد فضاء يصعد على متن محطة الفضاء الدولية من خلال التواصل واستقبال المعلومات وتوزيعها على المحطات الأرضية الأخرى والتي تشمل 4 محطات. وستصبح الإمارات بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها هزاع المنصوري وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته.

ومع وضع الصاروخ على المنصة، يكون مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان على موعد مع حدث «أول» جديد يضاف إلى قائمة أحداث «أولى» سجلها في تاريخه. فهو أول مطار فضائي تم تشييده، ومنه تم إطلاق أول قمر صناعي نحو المدار الفضائي، ومن منصته انطلقت أول رحلة مأهولة، والتي حملت رائد الفضاء السوفياتي، يوري غاغارين، في أول رحلة مأهولة لأول إنسان نحو الفضاء. ومن المنصة «الأولى» نفسها التي انطلقت منها رحلة غاغارين، والتي تحمل اسم «غاغارينسكي ستارت»، سينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في أول رحلة له نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقبل أن تطأ قدمه المحطة الفضائية الدولية اجتاز هزاع علي عبدان خلفان المنصوري مرحلة اختبارات وتدريبات شاقة ومعقدة على الأرض، في «رحلة» كانت بدايتها من نجاحه في الوصول إلى المرحلة النهائية من الترشيحات. ونجح معه رائد الفضاء سلطان سيف مفتاح حمد النيادي، الذي تم اعتماده بصفة «رائد فضاء احتياطي». بعد ذلك اجتاز الاثنان معاً 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية، ومجموعة من المقابلات الشخصية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» وقسم الاختبارات الطبية المتقدمة في وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس». وانتقل رائدا الفضاء بعد ذلك إلى روسيا، حيث بدأت مرحلة التدريبات في مركز إعداد رواد الفضاء، وشملت مواصلة التمارين في إطار «الإعداد الجسدي للرحلة»، فضلا عن محاكاة العمل على متن المحطة الفضائية الدولية، وغيرها من تدريبات، منحتهما معرفة واسعة وضرورية لتنفيذ المهمة. واجتاز المنصوري والنيادي بنجاح الاختبارات النهائية الشاملة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وتوجها مع أعضاء الطاقم إلى كازاخستان يوم 10 سبتمبر (أيلول).

وتحدث المنصوري عن صعوبات خلال فترة التدريبات في روسيا، بينها اللغة الروسية التي قال إنها «كانت في البداية صعبة بعض الشيء»، موضحا أنه كان عليه تعلم اللغة؛ لأن التعليمات داخل المحطة الفضائية الدولية مكتوبة باللغة الروسية.