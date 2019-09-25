مئات الرجال والنساء يسبحون عراة في بحر الشمال البارد

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تعرى مئات الرجال والنساء في بريطانيا، وسبحوا في مياه بحر الشمال الباردة، دعما للصندوق الخيري Mind الخاص برعاية الصحة النفسية.

وتفيد صحيفة Daily Mirror، بأنه شارك في هذه العملية التي نظمت يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، وساهم في دعم هذا الصندوق الخيري، أكثر من 700 رجل وامرأة، وبعد انتهاء الفعالية تناولوا جميعا اللحم المشوي.

وقد أعلن جاكس هيغنسون، منظم الفعالية، بأنها كانت على مستوى رفيع هذا العام، مشيرا إلى أن من بين المشاركين فيها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و"كانوا جميعا فرحين ويبتسمون ويتعانقون، وكانت مراقبة الوضع ممتعة جدا. لم تكن فكرة الفعالية نزع الملابس والتعري، بل لقد غامر الناس المشاركون فيها وكان لهم نفس الشعور والاحساس".

وتقول إحدى المشاركات في الفعالية (41 سنة)، "لقد جازفنا واندمجنا بالطبيعة، واستمتعنا بالحياة وكشفنا أجسامنا الفريدة. لقد لعب الجميع في الماء وصرخوا وضحكوا. لقد كان المشهد مثيرا".

ويذكر أن فعالية مشابهة نظمت في شهر يونيو 2019 بإيرلندا شاركت فيها 1800 امرأة فقط تحت عنوان Strip and Dip كانت مكرسة لمكافحة السرطان، حيث جمع أكثر من 700 ألف يورو، خصصت لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.