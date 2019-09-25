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لوحة في مطبخ عجوز.. قد تباع بـ6 ملايين دولار

25
SEPTEMBER
2019
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قدرت قيمة لوحة مفقودة منذ وقت طويل رسمها فنان إيطالي في القرن الثالث عشر وعثر عليها في مطبخ عجوز فرنسية بما يصل إلى ستة ملايين يورو وستباع في مزاد الشهر المقبل.

وترجع لوحة "كرايست موكد" التي رسمها الفنان تشيمابوي إلى أوائل عصر النهضة وقدرها إيريك توركا المتخصص في الفنانين القدامى في باريس بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار)وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر.

ولسنوات علقت اللوحة بالقرب من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية. وتبين أن اللوحة لتشيمابوي عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.

وقال توركا لرويترز "هذا عمل مهم في تاريخ الفن. شيمابوي...انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور وقدم الإنسانية في 1280 وكان هذا جديدا تماما، لقد كان ثوريا".

 

 

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