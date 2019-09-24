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"راكب مزعج" يجبر شركة طيران أمريكية على الهبوط اضطراريا

24
SEPTEMBER
2019
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عربي 21 - هبطت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاين" اضطراريا، بعد أن فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته، وبدأ بركل المقاعد، والصراخ على الركاب، وتدخين السجائر على متن الطائرة.
 
ووفقا لما أفادته "سي إن إن"، فقد أقلعت الرحلة رقم 2408 من مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية، متوجهة إلى مدينة منيابولس يوم الجمعة، عندما فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته بعد مرور حوالي ساعة من الإقلاع.
 
وقال الراكب جيم ديكي، الذي كان مسافرا لحضور مؤتمر، إن الرجل بدأ يصرخ ويوجه تهديدات للركاب على متن الطائرة.
 
وبين أن الرجل "قام بضرب المقعد أمامه"، فصرخت السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، مضيفا أن قبطان الطائرة أعلن أنه سيغير مسار الرحلة بعد مرور 20 دقيقة تقريبا من بدء الحادث. وهبطت الطائرة في مدينة دنفر، ثم نُقل المسافر من الطائرة بواسطة الشرطة.
 
وأشار ديكي إلى ملاحظته من الصوت أن "الطائرة بدأت في الهبوط بسرعة كبيرة"، بعد ملاحظة طاقم الطائرة لما كان يجري، مشيرا إلى أن الرجل ذهب إلى الحمام، وبدأ بتدخين السجائر، مضيفا أنه بينما كان داخل الحمام، صرخ: "جميعكم هالكون".
 
وأصدرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية بيانا يفيد بأن مسار الرحلة تغير بسبب تواجد مسافر مزعج على متنها.
 
وقالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية الأمريكية، ويتني زاسترو، إن "الشرطة كانت في انتظار الرحلة، ثم أقلعت الطائرة من جديد".
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