living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالي بورتوريكو

24
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر شمالي بورتوريكو، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت  هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
 
ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات ومسافة 80 كيلومترا تقريبا من منطقة إيزابيلا في بورتوريكو، مؤكدة أنها لم ترصد وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
 
وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، مساء يوم السبت، زلزالا صغيرا ضرب منطقة "شرق القاهرة"، ليكون بذلك ثالث زلزال يضرب تلك المنطقة في فترة وجيزة.
 
وقبل زلزال، السبت، تعرضت منطقة شرق القاهرة لهزتين أرضيتين في غضون شهرين، كان آخرها حدوث هزة أرضية سطحية، يوم الجمعة الماضي، بقوة 2.7 ريختر على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، شعر بها سكان المعادي وزهراء المعادي وحلوان والمدن الجديدة.
 
وفي يوليو/تموز الماضي، سجلت الشبكة القومية للزلازل، وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر، بذات المنطقة، وعلى بعد 230 كيلو شمال حلوان و92 كيلو من رشيد و130 كيلو من الإسكندرية، وشعر بها سكان المنطقة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout