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محاكمة 5 متطرفات حاولن الاعتداء على كاتدرائية نوتردام

24
SEPTEMBER
2019
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 مثُلت أمام القضاء الفرنسي، أمس (الاثنين)، خمس متطرفات بتهمة محاولة تنفيذ عمل إرهابي قبل ثلاث سنوات ضد كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة باريس، بعد أن عثرت الشرطة على سيارة مليئة بأسطوانات غاز وإصابة شرطي طعناً. وهو أول ملف يرفع أمام محكمة الجنايات بين موجة الاعتداءات والاعتداءات الفاشلة التي أوقعت 251 قتيلاً في فرنسا منذ 2015.

وكانت هذه القضية كشفت عن دور النساء المستعدات لارتكاب هجوم إرهابي في فرنسا لتعذرهن عن التوجه إلى سوريا أو العراق. وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها في فرنسا أمام محكمة الجنايات خمس نساء في ملف إرهابي. وستنظر المحكمة في شخصية المتهمات وهن شابات متطرفات كن معروفات لدى أجهزة الاستخبارات لمحاولتهن التوجه إلى سوريا. ويشتبه في أن المتهمات الخمس وتتراوح أعمارهن بين 22 و42 عاماً، وأربع منهن تواجهن السجن المؤبد، حاولن شن هجمات في سبتمبر (أيلول) 2016 بتوجيهات من رشيد قاسم، العضو في تنظيم «داعش»، الذي قتل على الأرجح في ضربة لطائرة مسيّرة في العراق.

الشرق الأوسط
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