طهران اعلنت الإفراج عن ناقلة النفط السويدية المحتجزة

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أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم أنها أفرجت عن ناقلة النفط السويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا بعدما احتجزتها طوال أكثر من شهرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي خلال مؤتمر صحافي: "إن الاجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار".

وفي لندن قال متحدث باسم الحكومة البريطانية ل"وكالة فرانس برس": "إن الحكومة مستمرة في دعوة إيران إلى الإفراج فورا عن ستينا إمبيرو وبقية أفراد طاقمها الذين ما زالوا موقوفين خلافا للقانون".

أضاف:" ان احتجاز إيران سفينة بشكل غير شرعي هو أمر مرفوض ويقوض القوانين الدولية".