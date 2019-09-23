كوكب الزهرة كان يعج بالحياة.. ثم حدث "شيء غامض"

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ينشغل العلماء حاليا باحتمال وجود الحياة على سطح كوكب المريخ، فيما الاهتمامات تقل كثيرا بالنسبة إلى الكوكب الذي يحيط بالأرض من الناحية الأخرى: الزهرة.

وخلصت دراسة علمية جديدة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الأميركية، الاثنين، أن كوكب الزهرة كان على الأرجح مسكونا بكائنات حية فيما مضى، ولمليارات السنوات، حتى حدث "شيء غامض" جعله جحيما.

وقال البحث الذي قدم أثناء المؤتمر الأوروبي الخاص بعلوم الكواكب، إن درجات حرارة كوكب الزهرة مستقرة، وكانت فيه مياه سائلة، أي أن العوامل الأساسية لوجود الحياة متوفرة.

وأشار البحث إلى أن هذه الظروف ظلت في الزهرة لمدة تتراوح بين 2- 3 مليارات سنة.

واستمرت الأمور حتى حدث ما وصف العلماء بـ"التحول الهائل" الذي بدأ قبل 700 مليون سنة، وأدى إلى إعادة تشكيل الكوكب.