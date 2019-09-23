living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بحضور بوتين.. مدرعات تسقط من السماء قبل أن تقع "الكارثة"

23
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مشهد غير معتاد، ألقت طائرات عسكرية روسية مركبات مدرعة من ارتفاع 5 آلاف قدم إلى الأرض، إلا أن اثنتان تحطمتا بسبب خلل في نظام المظلات.

والتقطت الكاميرات صورا للحادث بعد وقوعه، علما أنه كان جزءا من تدريبات عسكرية ضخمة حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بمشاركة 8 دول ونحو 130 ألف جندي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "بسبب خلل في أنظمة المظلات، تعرضت مركبتان للتلف أثناء اصطدامهما بالأرض".والمدرعتان من طراز "BMD-2" التي تزن الواحدة منها 7 أطنان.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إن المدرعتين كانتا خاليتين من الأفراد لدى إسقاطهما، فيما لم يصب أحد على الأرض جراء الحادث.

وتم الإسقاط في نفس اليوم الذي كان فيه بوتن يشرف على التدريبات، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان هو شخصيا قد شاهد الحادث.

وقرر الجيش فتح تحقيق للتعرف على سبب عدم فتح المظلات، وقالت مصادر إن هناك "انتهاكا لقواعد السلامة".

وشاركت قوات من روسيا والصين وباكستان وقيرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان في التدريبات العسكرية.

وقالت القناة الأولى الحكومية الروسية إن بوتن "أشاد بالتدريب بعد مشاهدته إلى جانب وزير الدفاع ورئيس قرغيزستان"، فيما أصيب 5 جنود في حادث آخر خلال التدريبات.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout