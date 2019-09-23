living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد خروج الملايين إلى الشوارع... وزير يعدهم بسياسات "مثيرة وممتعة"

23
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خرج الملايين في اليابان إلى الشوارع تنديدا بسياسات حكومة بلادهم، ليخرج الوزير المعيّن حديثا ليعدهم بتطبيق سياسات جديدة "مثيرة وممتعة".
 
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا حول تصريحات وزير البيئة الياباني الجديد، شينغيرو كويزومي، والتي واجه فيها الاحتجاجات المليونية التي اجتاحت اليابان خلال الأيام الماضية، والتي تنتقد سياسات "تغير المناخ" التي تتبعها الحكومة اليابانية، ولا تحد من "الانبعاثات الكربونية" في البلاد.
 
وقال كويزومي: "أعد الجميع أننا سنطبق سياسات جديدة لمكافحة تغير المناخ، ستكون مثيرة وممتعة".
ويتهم الطلاب اليابانيون الحكومة باتباع خطوات هزيلة، بشأن تغير المناخ، وإصرارها على الاستخدام المستمر للفحم، بل وتشجيعها دول أخرى على استخدام الفحم.
 
وخرج الملايين من الشباب إلى الشوارع، للتعبير عن خوفهم وغضبهم إزاء فشل الحكومة في السيطرة على انبعاثات الغازات الدفينة، التي بلغت مستوى قياسي العام الماضي.
 
وقال وزير البيئة الياباني الجديد: "ستعتمد الخطة الجديدة على الشباب، بحيث ندفع البلاد إلى مستقبل منخفض الكربون".
 
وتابع: "نعلم أن هناك الكثير من القضايا في بعض الأحيان، التي تبدو مملة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية كبيرة مثل التغير المناخي، وهذا أمر ينبغي أن يكون ممتع لكل من يعملون فيه، ولا ينبغي أن يكون باردا، يجب أن يكون مثيرا للغاية".
 
واستمر الوزير البالغ من العمر 38 عاما: "نحن ملتزمون بتحقيق مجتمع منزوع الكربونات، نحن على استعداد للمساهمة كدولة بصورة أقوى في مكافحة التغير المناخي".
 
ويعد وزير البيئة الياباني، ثالث أصغر عضو في الحكومة اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنه بات نجما صاعدا في السياسة اليابانية، خاصة وأنه نجل رئيس الوزراء السابق، ذو الشعبية الكبيرة، جونيشيرو كويزومي.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout